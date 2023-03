Schoonzus en broer van Sanda Dia getuigen over hun verlies: “Jullie hebben mij mijn vaderschap ontnomen”

Wereldwij­de aanbod cocaïne op recordhoog­te: “België is nu een van de belangrijk­ste invoercen­tra”

België, Nederland en Duitsland zijn de belangrijkste invoercentra voor cocaïne in West-Europa geworden. Dat wordt nogmaals bevestigd in een rapport dat het VN-bureau voor drugs- en criminaliteit (UNODC) donderdag in Wenen heeft voorgesteld.