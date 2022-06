Schooltoeslag wordt nog voor start schooljaar uitbetaald

Of kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel recht hebben op een schooltoeslag, wordt elk jaar opnieuw onderzocht. Dat gebeurt op basis van inkomen en aanwezigheid op school.

Volgens ministers Crevits en Weyts zal voor elk kind van wie alle gegevens (inschrijving, gezinsinkomen...) beschikbaar zijn, de schooltoeslag net voor de start van het schooljaar betaald worden als het er recht op heeft. Dat is een week vroeger dan vorig jaar. De reden is dat vanaf komend schooljaar niet meer gewacht wordt op de gegevens van mogelijke inschrijvingen in het hoger onderwijs. Wanneer die later volgen, kan dat namelijk recht geven op een hogere schooltoeslag voor de kinderen uit het gezin die lager of secundair onderwijs volgen. Is dat komend schooljaar het geval, dan volgt een bijkomende betaling in november.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Het bedrag varieert tussen 107 euro en 3.770 euro, de uitbetaling gebeurt door een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket.

"De schooltoeslag is belangrijk voor ouders. Door de jaren heen slagen we er in om die toeslag sneller op de rekening van ouders te storten. Dat is een positieve evolutie", zegt Crevits. "Ook het automatisch toekennen van de toeslag is de voorbije jaren in een stroomversnelling gekomen. Zo moeten heel wat ouders niet langer allerlei papieren invullen voor ze de toeslag krijgen.”

"Hoe sneller de schooltoeslag op de rekening staat, hoe beter voor kwetsbare gezinnen die bij de start van het schooljaar uitgaven moeten doen", vult Weyts aan. "Zelfs een week snellere uitbetaling kan een belangrijk verschil betekenen."