SCHOOLSTRAAT 8. “Let op mijn woorden: op een dag win ik een Oscar”

Regenachti­ge en bewolkte dinsdag, donderslag niet uitgeslo­ten

3 augustus Vandaag begint de dag met regen en buien in het zuidoostelijke deel van het land waarbij er lokaal veel regen kan vallen. Elders is het grotendeels droog met enkele opklaringen. In de loop van de dag wordt het onstabiel en wisselend bewolkt met stapelwolken en buien die vooral in het zuidoosten actief zijn en gepaard kunnen gaan met een donderslag.