SCHOOLSTRAAT 8. “Je kan waarschijnlijk geen kinderen krijgen, zei de dokter. Ik was 23, ik zou de wereld gaan ontdekken. En toen kwam Amelie”

Oplossing rond artsenquo­ta in zicht

23 juli Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft van de ministerraad de opdracht gekregen om uiterlijk tegen januari 2022, in samenspraak met de deelstaten, een responsabiliseringssysteem uit te werken om de Vlaamse en Franse gemeenschap in de toekomst de federale artsenquota te laten respecteren. Komt er geen oplossing, dan zullen de artsenquota op federaal niveau effectief gehandhaafd worden met federale regelgeving, zo laat Vandenbroucke in een mededeling weten.