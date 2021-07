SCHOOLSTRAAT 8. “Er was iets verschrikkelijks voor nodig om te beseffen: we moeten meer genieten”

De meeste Schoolstraten hebben met elkaar gemeen dat er een school in ligt. Hier in Sint-Huibrechts-Lille, deelgemeente van Pelt, is het anders. De ‘jongensschool’, zoals dat vroeger heette, is hier al jaren weg. Ze ging op in de meisjesschool, er kwam een nieuw gebouw, die ligt nu in het centrum. Verder is er in dit dorp weinig animo, het is een baken van rust. Toch zijn Ivo en Heidi er helemaal aan verknocht. Vooral Ivo. Hij is er geboren en getogen. Slechts drie jaar in z’n leven heeft hij ergens anders gewoond. In Bree - ze waren pasgetrouwd - huurde hij een tijdlang een huisje met Heidi maar hij miste z’n dorp en kwam terug. Nooit is hij er nog vertrokken. “Ik denk niet dat ik hier ooit nog weg wil”, zegt hij. “In Sint-Huibrechts-Lille, daar mogen ze mij begraven.”