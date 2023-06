Schonk Demir cadeau van 38 miljoen euro aan De Wever? “Na meeting verhuisde prestigeproject plots van Brugge naar Antwerpen”

Is er nu een akkoord tussen Engie en de regering? Wat betekent dat dan? En kan het alsnog mislopen?

De regering heeft gisterenavond “een belangrijke doorbraak” bereikt in de onderhandelingen met de Franse nucleaire uitbater Engie over de levensduurverlenging van de twee jongste kernreactoren in ons land. Maar is dit nu echt een akkoord? Wat weten we er al over? “Bij Engie verslikten ze zich in hun koffie dat er nu al met de nakende deal uitgepakt wordt.”