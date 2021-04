Scholen weer volledig open na paasvakantie? Vandaag vindt overleg plaats

OVERZICHT. Druk op ziekenhuis nog steeds groot, aantal overlij­dens neemt fors toe

8:51 In de week van 5 tot en met 11 april werden elke dag gemiddeld 254,1 patiënten met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 3 procent in vergelijking met een week geleden. De druk op ziekenhuizen blijft wel hoog, met momenteel 899 coronapatiënten op intensieve zorg.