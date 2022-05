Scholen vinden moeilijk bussen voor schooluitstappen en schoolreizen

DéFI stelt voor om Brussel uit te breiden tot randgemeen­ten

DéFI stelt voor om Brussel uit te breiden tot de randgemeenten. In dat kader wil de Franstalige partij in de gemeenten van de Vlaamse rand referenda organiseren over een eventuele toetreding tot het Brussels Gewest. Dat staat te lezen in de Brusselse editie van ‘La Dernière Heure’.

