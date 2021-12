Scholen proberen examens te redden, maar leerlingen zitten met extra stress: “Heeft studeren nu wel nut?”

Ben je ziek of had je een hoogrisico­con­tact? En wat met je partner of kind? Met dit stappen­plan weet je wat je best kunt doen

Met het toenemend aantal besmettingen is de kans groot dat jij of iemand in je omgeving besmet raakt met het coronavirus. Maar niet iedereen weet wat dan de beste stappen zijn. Wat moet je doen en laten als je denkt dat je Covid-19 hebt, als je in contact kwam met een besmet persoon, of als jouw partner of kind de ziekte heeft? Wij stelden voor elk van die gevallen een stappenplan op en legden ze voor aan Gudrun Briat van het Coronacomissariaat.

