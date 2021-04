Scholen na paasvakantie opnieuw open, halftijds afstandsonderwijs voor tweede en derde graad secundair blijft behouden

Van Damme wil binnen- en buitenplan­nen opnieuw op tafel leggen: “Een of twee weken goed nadenken en niet te snel gaan”

11 april Epidemioloog Pierre Van Damme, lid van de taskforce vaccinatie en de Gems, spreekt zich zondag nog niet uit over een mogelijke heropening van de horeca op 1 mei, maar vindt wel dat de binnen- en buitenplannen eventueel opnieuw op tafel moeten worden gelegd. Hij benadrukt dat het belangrijk is om niet té snel te versoepelen. “Een of twee weken goed nadenken en niet te snel gaan, kan ongelofelijk effect hebben in de toekomst. Stap voor stap is het verstandigste”, zei hij in het VRT Journaal.