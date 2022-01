Scholen kunnen zieke leerkrachten vanaf dag één vervangen en krijgen maandelijks 10 miljoen euro om acute lerarentekort te bestrijden

Zes gewone Vlamingen leggen Jambon het vuur aan de schenen: “Ik hou mijn been wél stijf op het Overlegco­mité. Maar niet tot het breekt”

Of Jambon niet wat vaker zijn been moet stijfhouden op het Overlegcomité, wilde Ruben (25) weten. “Waarom heeft u de coronapas mee ingevoerd als u en De Wever daar tegen waren?” Waren de quarantaines niet te streng in de scholen? “Misschien wel", geeft Jambon toe. Maar het is niet al corona wat de klok slaat. Hoe kijkt hij naar de hoofddoek en wat zijn zijn plannen voor 2024? “Stel dat u samen met Vlaams Belang een meerderheid heeft? Blijft u hen dan uitsluiten?” Maar er worden ook enkele plaagstoten uitgedeeld, over zijn beruchte uitbolweek bijvoorbeeld. “Denkt u soms niet: “ai ai, wat zit ik hier uit te kramen?

