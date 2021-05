Scholen kunnen proclamaties organiseren

Minister Weyts en de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) waren al langer op zoek naar een manier om afstuderende scholieren de kans te geven op een min of meer normale proclamatie na een erg ongewoon schooljaar. “Een proclamatie is een mijlpaal in je leven”, zegt VSK-voorzitter Louis Notte. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor heel veel afstuderende 6e en 7e jaars en voor wie naar het lager of het middelbaar onderwijs gaat.”

Er is nu in samenwerking met de experts een kader uitgewerkt. Hoe ziet dat kader eruit? Proclamaties zullen kunnen plaatsvinden volgens de regels die gelden voor feesten en recepties. Binnen is het aantal aanwezigen beperkt tot 50 personen. Voor proclamaties in de buitenlucht is er geen bovengrens op het aantal aanwezigen zolang er tussen alle aanwezige bubbels een veilige afstand van 1,5 meter langs alle zijden bewaard kan worden. Scholen kunnen opteren om te werken met ofwel klasbubbels ofwel gezinsbubbels. Ook de andere voorzorgsmaatregelen moeten worden gehandhaafd. Het gaat dan bijvoorbeeld over geen eten en drinken doorgeven tussen bubbels, de registratie van de aanwezigen en een circulatiesysteem dat garandeert dat de aanwezigen gespreid blijven.