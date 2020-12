Scholen kunnen leerlingen weigeren tijdens quarantaine, werknemers die niet kunnen telewerken moeten verlof inzetten

INTERVIEW. Erika Vlieghe viert oudejaar met een iets geruster gemoed: “Blij dat de regering geluisterd heeft”

6:33 Erika Vlieghe (49) gaat met een iets geruster gemoed 2021 in. Zij en haar collega's vroegen de regering om terugkerende reizigers in quarantaine te plaatsen en te testen, en dat gaat nu ook gebeuren. Vanavond viert de infectiologe van de UAntwerpen en GEMS-voorzitter het einde van een raar jaar waarin ze veel heeft geleerd. "Ik waag me niet meer aan concrete voorspellingen wanneer dit allemaal over zal zijn. We moeten gewoon hard ons best blijven doen, en dan komt het wel."