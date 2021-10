Scholen kunnen extra middelen ook inzetten om ondersteunend personeel te betalen

De berichten over het acute lerarentekort in Vlaanderen zijn moeilijk weg te branden uit de actualiteit. Veel beginnende leerkrachten geven er in de eerste jaren de brui aan, leerkrachten en directeurs gaan gebukt onder werkdruk en er blijft vaak onvoldoende tijd over voor de kerntaak: lesgeven. Scholen en koepels trekken aan de alarmbel.

Meer tijd voor lesgeven

Omzendbrief met extra uitleg

Voor het luik aanvangsbegeleiding komen er zowel voor basisscholen als voor middelbare scholen gemiddeld 4 uren per week bij, voor grote scholen kan dit oplopen tot 13 extra uren per week (basisonderwijs) of 30 extra uren per week (secundair onderwijs). Voor het luik kerntaak gaat het om gemiddeld 4 uur extra per week in het basisonderwijs en 9 uur extra per week in het secundair onderwijs, in de grotere scholen kan dit oplopen tot 14 uur extra per week (basisonderwijs) of 51 extra uren per week (secundair onderwijs). De scholen krijgen op korte termijn een omzendbrief met extra uitleg.