Scholen gaan maandag weer open na verlengde herfstvakantie: "We hebben er vertrouwen in"

De scholen en vakbonden hebben er vertrouwen in dat de heropening van de scholen maandag op een veilige manier kan gebeuren. “Maar we houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en zullen ingrijpen als het nodig is”, klinkt het unaniem.

Leerlingen in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen vanaf maandag opnieuw voltijds naar de klas, voor leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs wordt deeltijds afstandsonderwijs georganiseerd. De scholen beslissen zelf hoe ze dat organiseren: week om week, dag om dag of zelfs per halve dagen. Virologen hebben wel de voorkeur om per week te werken, zo hebben minder leerlingen in de klas contact met elkaar en wordt drukte op het openbaar vervoer vermeden.

Hoewel de coronacijfers verbeteren, zijn er kritische stemmen die vinden dat het te vroeg is om kinderen opnieuw massaal naar de klas te sturen. UZ Gent-diensthoofd intensieve zorg Dominique Benoit zei gisteren in Terzake dat als het van hem afhangt, de scholen nog dicht blijven. Hij vreest een eventuele derde golf, die de zorg niet zal aankunnen. Biostatisticus Geert Molenberghs sprak van een "berekend risico". Uit een recent onderzoek van de KU Leuven en Sciensano blijkt bovendien ook dat kinderen vatbaarder zijn voor het coronavirus dan eerst gedacht. Maar scholen lijken geen belangrijke rol te hebben gespeeld bij de verspreiding in de eerste golf.

Volledig scherm Biostatisticus Geert Molenberghs. © BELGA

“Alles kan veilig verlopen”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is alleszins klaar voor de nieuwe start na twee weken herfstvakantie en benadrukt dat de scholen alles in het werk stellen om het deeltijds afstandsonderwijs succesvol te organiseren. "We vertrouwen erop dat alles veilig kan verlopen, maar we blijven uiteraard waakzaam en volgen de evolutie van het virus verder op", klinkt het bij directeur-generaal Lieven Boeve. "Voor de vakantie zaten veel leerkrachten uit voorzorg thuis in quarantaine, maar door de verlengde herfstvakantie overbruggen we twee keer de incubatietijd van het virus. We horen dan ook van verschillende scholen dat dit voor een verlichting heeft gezorgd en de organisatie opnieuw haalbaar maakt.”

Ook het Gemeenschapsonderwijs GO! verwacht na de herfstvakantie minder leerkrachten en leerlingen in quarantaine. De koepel benadrukt ook dat het een weloverwogen beslissing is om de scholen te heropenen. "Na deze verlengde herfstvakantie komen er nog eens extra maatregelen bij, naast het gedeeltelijk afstandsonderwijs moeten bijvoorbeeld alle vergaderingen digitaal doorgaan", duidt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. "Uiteraard moeten we de evolutie blijven monitoren om te kunnen inschatten wat de nodige maatregelen zijn. We vinden het terecht dat onderwijs als maatschappelijke prioriteit wordt gezien. De leerachterstand mag niet opnieuw oplopen."

Volledig scherm Lieven Boeve en Raymonda Verdijck. © BELGA

“Scholen zijn geen besmettingshaarden”

Ondanks de twijfel bij een aantal experts, blijft ook VSOA Onderwijs de genomen beslissingen verdedigen. De liberale vakbond stelt zich wel vragen bij de recente studie van de KU Leuven en Sciensano. "We weten niet of de experten en virologen vorige maandag al op de hoogte waren van die studie, maar als dat het geval was, hadden ze de keuze en de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het afstandsonderwijs niet bij de scholen moeten leggen", zegt voorzitter Marnix Heyndrickx.

ACOD-secretaris Nancy Libert maakt zich sterk dat uit het onderzoek blijkt dat scholen effectief geen besmettingshaard zijn gebleken. "Wij hebben wel gevraagd of het niet beter zou zijn om mondmaskers te verplichten in het lager onderwijs, maar op die vraag is men niet ingegaan. We blijven de situatie opvolgen en als binnen 14 dagen blijkt dat de besmettingscijfers terug de hoogte ingaan en de enige versoepeling van de maatregelen de opening van de scholen was, dan weten we dat er in het onderwijs zich strengere maatregelen opdringen.”

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Joel Hoylaerts/Photo News

Evaluatie op 1 december “ridicuul”

COC Onderwijs, de grootste onderwijsvakbond van het land, vraagt dat er wel dringend klare wijn geschonken wordt. Normaal volgt er op 1 december een evaluatie van de maatregelen, maar volgens topman Koen Van Kerkhoven is dat "ridicuul". "De examenplanningen worden nu opgemaakt, dus wij vinden dat scholen snel moeten weten hoe en wanneer zij alles moeten georganiseerd krijgen", klinkt het op Twitter.

Viroloog Steven Van Gucht kwam vandaag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en Sciensano terug op het einde van de herfstvakantie. Hij noemt de heropening van de scholen niet geheel zonder risico. "Het is een kwestie van kosten en baten. We zullen alles goed moeten opvolgen. Maar het welzijn, de opvoeding en opleiding van onze kinderen is ook belangrijk.”