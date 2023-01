Schokkende beelden van dodelijke slachtoffers Maalbeek hullen assisenzaal in stilte

Op het assisenproces over de terreuraanslagen in Brussel hebben Nathalie B., destijds gerechtelijk commissaris bij de federale gerechtelijke politie van Brussel, en Dieter C., destijds laborant van de technische en wetenschappelijke politie, maandagmiddag hun uiteenzetting over de eerste vaststellingen in het metrostation van Maalbeek vervolgd. De schokkende beelden van de uiteengereten lichamen van de dodelijke slachtoffers hulden de aanwezigen in een diep stilzwijgen.

Bij de vaststellingen op 22, 23 en 24 maart, deelde de federale gerechtelijke politie de plaats delict op in verschillende zones. Nathalie B. en Dieter C. beschreven vandaag om beurten welke voorwerpen en lichaamsresten in de verschillende zones op de perrons, de sporen en de metrostellen gevonden werden. In de voormiddag waren al een paar zones van het metrostation ter sprake gekomen, evenals de lichamen die daar gevonden werden. Net na de middagpauze vroeg Adrien Masset, advocaat van slachtoffervereniging V-Europe, Nathalie B. en Dieter C. om de burgerlijke partijen te waarschuwen door de namen van de slachtoffers te noemen, vooraleer beelden van hun verminkte lichamen geprojecteerd worden. In hun bespreking van de verschillende zones kwamen Nathalie B. en Dieter C. steeds dichter bij het epicentrum van de ontploffing.

Puin en lichaamsresten

Sommige onderdelen van het 18 meter lange metrostel waarin Khalid El Bakraoui zich opblies, waren bedolven door zoveel puin en lichaamsresten, dat de onderzoekers laag per laag moesten werken, "een beetje zoals in de archeologie", legde Nathalie B. uit. In het bewuste metrostel werden de lichamen van negen slachtoffers gevonden. In het metrostel werd ook de portefeuille van iemand teruggevonden die later in het ziekenhuis overleed. Op het perron naast de metro werden drie lichamen gevonden. Van een slachtoffer dat kwam te overlijden in het ziekenhuis, werd een identiteitskaart teruggevonden op het perron. Een persoon overleed op het kruispunt van de Jozef II-straat en de Etterbeeksesteenweg.

Van Khalid El Bakraoui, degene die de aanslag pleegde, werden ook verschillende lichaamsdelen gevonden, zoals zijn hoofd onder de metalen structuur van een MIVB- vuilbak en zijn rechterhand in de nis achter een weggeblazen reclamepanneel op het perron. Een bewakingsbeeld van een man met een blauwe pufferjas en een blauwe rugzak kon gelinkt worden aan de lichaamsdelen: zo kon de dader geïdentificeerd worden, legde Nathalie B. uit.

Drie soorten resten

De foto's schetsten een beeld van totale vernietiging. De stilte die in de assisenzaal hing werd onderbroken door snikken uit het publiek. Nathalie B. en Dieter C. wezen de aanwezigen op drie soorten resten. Zo troffen de speurders persoonlijke bezittingen aan, zoals een sleutelbos, een deel van een bril, een koffiethermos, een tube handcrème en een gestreepte muts. Verder waren er de onderdelen van de bom, zoals de talloze misvormde bouten, moeren en springveren en de onderdelen van de drukknop. Veruit het schokkendst waren de foto's van de lichaamsdelen, soms herkenbaar in gescheurde kledingstukken, maar vaak volledig verminkt door de kracht van de explosie.