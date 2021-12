Schokkende beelden tonen gewelddadige moordpoging op kruidenier in Zaventem

Potentieel miljarden­me­di­cijn van Gents bedrijf haalde Arianne (47) uit rolstoel. “Hopelijk ook snel in België op de markt én betaalbaar”

Vier jaar geleden stapte Arianne Segers (47) in de studie de klinische studie rond het nieuwe medicijn van Gents biotechbedrijf Argenx. Dat medicijn kreeg deze week toestemming om gelanceerd te worden in de Verenigde Staten en heeft volgens analisten een miljardenpotentieel. Voor Arianne is het vooral het middel dat haar uit de rolstoel kreeg. “Ik was er wel, maar ik was volledig afhankelijk van andere mensen.” Dat is nu helemaal helemaal gekeerd. “Ik lééf terug. Dat het goedgekeurd is in de VS, is goed nieuws. Maar ik hoop dat het ook in België op de markt komt én dat het betaalbaar zal zijn.”

12:11