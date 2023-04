Schlitz kon volgens Ecolo-Kamerfractieleider Vanden Burre gewoon aanblijven: “Intentioneel liegen heeft ze niet gedaan”

Is ons land dé plek om de EuroMilli­ons-jack­pot te winnen? “Nooit eerder meegemaakt dat er hier op zo’n korte tijd zoveel grote winnaars vallen”

Het regent winnende EuroMillions-loten in België: dinsdagavond won er weer een Belg het grote bedrag van meer dan 717.000 euro. Sinds begin december 2022 werd in ons land al ruim 363 miljoen euro aan grote EuroMillions-winnaars uitgekeerd. “Dit is hoogst uitzonderlijk, want grotere landen zouden logischerwijze vaker de jackpot moeten binnenhalen. ‘Wat is er daar aan het gebeuren?’, vragen mensen zich af”, zegt An Lammens, winnaarsbegeleider bij de Nationale Loterij.