Schip met Indiase bemanning in quarantaine in Antwerpse haven na besmettingen

ANTWERPEN Stad Antwerpen zoekt opvolger voor Let’s Go Urban: “Jeugdaan­bod in de wijken blijft gegaran­deerd”

30 april Het Antwerpse stadsbestuur gaat op zoek naar een nieuwe partner die de werking van Let’s Go Urban kan voortzetten in het Urban Center op het Kiel. “We garanderen de continuïteit van het jeugdaanbod in onze wijken.”