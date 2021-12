Schild & Vrienden voerde actie met Zwitserse neonazi’s in Kortrijk

Rechtbank oordeelt: Covid Safe Ticket in Wallonië onwettig. PVDA eist schorsing

Dinsdag heeft een rechtbank van Namen beslist dat het Covid Safe Ticket (CST) onwettig is. De PVDA roept nu op tot de onmiddellijke schorsing van het (CST) in Wallonië. “Deze maatregel is niet doeltreffend, ondemocratisch en verdeelt de bevolking”, stelt fractieleider Germain Mugemangango.

14:11