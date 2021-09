Scherpe reacties na Septemberverklaring: "Ongelofelijk dat er niets wordt gedaan aan energiefactuur"

De begrotingsplannen van de Vlaamse regering kunnen op scherpe reacties van de oppositie rekenen. “Besparen op de kinderbijslag is onverdedigbaar”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. “In plaats van een duwtje in de rug, krijgen jonge gezinnen het mes in de rug. Dit toont vooral het gebrek aan een sociaal gelaat.” Ook bij Groen en Vooruit is de kritiek niet mals.

"De Vlaamse regering heeft de leuze 'never waste a good crisis' niet goed begrepen”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska in een eerste reactie op de Septemberverklaring. “De regering neemt tegenstrijdige maatregelen. De meest opvallende besparing, die in de kinderbijslag, gaat niet alleen in tegen het advies van de experts, maar staat ook haaks op de ingreep in de doelgroepkorting om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een laag loon aan de slag te houden.”



De Groen-fractieleider hecht ook weinig geloof aan de aangescherpte klimaatambitie van Jambon en co. "Ik hoor vooral veel van wat al was aangekondigd. Ik heb weinig extra ambitie gehoord", aldus Rzoska. "In plaats van extra ministerraden over het klimaat aan te kondigen, moet de regering concreet werk maken van een ambitieus klimaatbeleid".

Volledig scherm Groen-fractieleider Björn Rzoska. © BELGA

“Wiedergutmachung voor afschaffen woonbonus”

Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens is eveneens niet te spreken over het feit dat het Groeipakket (de kinderbijslag dus) maar 1 in plaats van 2 procent geïndexeerd wordt en dat de doelgroepkorting selectiever wordt. Over de verlaging van de registratierechten op de eerste woning is Janssens positiever gestemd. “Een belastingverlaging zullen wij altijd steunen. Maar ik stel in dit geval wel vast dat het om een Wiedergutmachung gaat voor het afschaffen van de woonbonus. Dat was nochtans een goede maatregel.”

Ook de jobbonus, die de laagste inkomens een belastingverlaging geeft, vindt Janssens een goede maatregel, al zal die volgens hem weinig verschil maken inzake activering. “De werkzaamheidsgraad van niet-Europese allochtonen moet omhoog. Hoe gaan we die mensen activeren?”, vraagt hij zich af. “Er moeten forsere controles komen van de VDAB, gekoppeld aan sancties.”

De Vlaams Belanger vindt dat er in tijden van crisis vooral moet worden geïnvesteerd, maar ziet toch enkele mogelijke besparingen die de regering heeft laten liggen. “Ik denk aan de partijdotaties en een vermindering van het aantal parlementsleden. Er kan ook worden geknipt in het aantal subsidies, door te controleren of die hun doel wel bereiken. Dat heeft de zaak rond Sihame El Kaouakibi wel pijnlijk duidelijk gemaakt.”

Volledig scherm Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. © BELGA

“Factuur voor veel mensen bijna verdubbeld”

“Het is ongelofelijk dat de regering niets heeft beslist over de energiefactuur”, klinkt het dan weer bij Hannelore Goeman, fractieleider van Vooruit. “Die factuur is voor veel mensen bijna verdubbeld. Het feit dat hier niets aan wordt gedaan sluit aan bij ons beeld van deze Vlaamse regering.”

De beperking van de indexering van het Groeipakket noemt Goeman onbegrijpelijk. “Zelfs al gaat het maar om enkele euro’s, het is een principiële kwestie. Ik hoop dat de regering voldoende voeling heeft met de realiteit om te beseffen dat er veel gezinnen zijn voor wie elke euro telt. Voor veel mensen is dit wel de manier om de schoolfacturen te kunnen blijven betalen.”

Quote Op vlak van besparin­gen in het onderwijs vrees ik dat we weer het verhaal krijgen van meer doen met minder. Hannelore Goeman, fractieleider van Vooruit

De verlaging van de registratierechten noemt ze wel een goede zaak. “Het is goed nieuws voor mensen die het zich vandaag net niet kunnen permitteren om een eigen huis te kopen. Maar daarmee is het probleem niet opgelost voor die hele grote groep die geen steun krijgt van thuis of aangewezen is op de huurmarkt. Ik heb niet gehoord wat de regering gaat doen voor de private huurmarkt. Ze heeft geen antwoord op de wooncrisis.”

Onderwijs moet 100 miljoen euro besparen, maar hoe dat zal worden verdeeld, moet nog worden doorgesproken met de onderwijspartners. “Ook hier vrees ik dat we weer het verhaal krijgen van meer doen met minder”, besluit Goeman.

Volledig scherm Hannelore Goeman, fractieleider van Vooruit. © BELGA

“Vlaamse regering rijdt voor Voka”

“De Vlaamse regering rijdt gewoon voor Voka (het Vlaams netwerk van ondernemingen)”, zegt PVDA nog. “Voor gewone gezinnen blinkt deze regering niet uit in veerkracht, maar in onmacht. Waar blijven de broodnodige investeringen in het verlagen van de energieprijzen, betaalbaar wonen of armoedebeleid?”, vraagt de partij.

De besparing wordt afgewenteld op de werkenden en niet op de bedrijven of de grootverdieners, vindt PVDA. “Terwijl het leven steeds duurder wordt, kiest de regering-Jambon ervoor om opnieuw een factuur naar de gewone werkende mensen door te sturen”, zegt fractieleider Jos D’Haese. “De besparingen op de kinderbijslag zullen een rechtstreekse impact hebben op de Vlaamse gezinnen, en dat terwijl één op de zeven Vlaamse kinderen nu al in armoede leeft. Ondertussen gaan er wel honderden miljoenen via het relanceplan naar het grootbedrijf.”

Quote Het wordt tijd dat de wildgroei aan heffingen en taksen uit de stroomfac­tuur wordt gehaald om onze energie terug betaalbaar te maken. PVDA-fractieleider Jos D’Haese.

Net als Vooruit, begrijpt PVDA niet dat er niets wordt gedaan aan de stijgende energieprijzen. “Het is duidelijk waar de prioriteiten van deze regering liggen. Voor de stijgende energieprijzen van de werkende mensen onderneemt de regering geen actie, maar ze heeft wel 140 miljoen euro op overschot om de energiefactuur van de grote bedrijven te verlagen. Het wordt tijd dat de wildgroei aan heffingen en taksen uit de stroomfactuur wordt gehaald om onze energie terug betaalbaar te maken.”

Volledig scherm PVDA-fractieleider Jos D’Haese. © BELGA

BEKIJK OOK: