Schepen van Elsene en oud-bokser Bea Diallo wordt minister in Guinee

De 50-jarige Diallo is van Guineese origine, maar leeft in België met de dubbele nationaliteit. Hij kreeg naamsbekendheid als bokser, maar na zijn carrière legde hij zich toe op de politiek. Hij maakte er echter nooit een geheim van dat hij zijn thuisland, dat momenteel een moeilijke periode doormaakt na de staatsgreep in september, een warm hart toedraagt.

"Ik wil mijn Guinese landgenoten niet langer het leven zien verliezen op de Middellandse Zee of als slaven zien eindigen in Libië. Daarom heb ik na rijp beraad met mijn familie, mijn politieke partij in België en mijn collega's in Elsene besloten om deel te nemen aan deze regering", aldus Diallo.

“Geen streep onder engagement in België”

De politicus zal als minister van Jeugd en Sport de taak krijgen om projecten te structureren die hoop zullen geven aan jongeren en om onder meer de voetbalsport nieuw leven in te blazen. Momenteel is hij al in Guinee, maar Diallo zal zo spoedig mogelijk naar België terugkeren om zijn ontslag in Elsene persoonlijk te komen toelichten. "Ik zet geen streep onder mijn engagement in België, maar de uitdagingen in Guinee zijn zo enorm dat ik welwillend op deze oproep moet reageren", klinkt het nog.

De Brusselse PS wenst Bea Diallo alle succes toe bij het dienen van het Guinese volk en laat weten dat er op dit moment nog geen opvolger is voor Diallo in Elsene. De linkse partij benadrukt wel dat ze haar engagement in Elsene zal verderzetten.

In Guinee hebben militairen onder leiding van luitenant-generaal Doumbouya op 5 september president Alpha Condé afgezet tijdens een staatsgreep. De junta ontbond de regering en de instellingen, schortte de grondwet op en verving ministers en gouverneurs door ambtenaren en militairen. Daags na de putsch kondigden de coupplegers aan dat er een regering van nationale eenheid zou komen tijdens een periode van politieke overgang.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.