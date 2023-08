Schatrijk geboren, nu werkt hij voor 0,80 euro per uur: zo leeft Nicolas Ullens die barones Mimi Ullens doodschoot in de gevangenis

Bestuurder (59) overleden na aanrijding met trein in Landen: treinver­keer komt stilaan weer op gang

Bij een aanrijding tussen een trein en een auto aan een overweg in Ezemaal bij Landen is dinsdagavond een 59-jarige autobestuurder om het leven gekomen. Door het ongeval was de spoorlijn beschadigd en moest die hersteld worden voor er opnieuw treinen over konden rijden. Rond 12.50 uur waren de herstellingen voltooid. Het treinverkeer kan dus geleidelijk hervatten.