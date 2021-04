Schadelijke stof blijft opduiken in sesamzaad. Hoe kan dat?

Sesamzaadjes van het merk Happy Bio werden deze week teruggeroepen nu blijkt dat de kankerverwekkende stof ethyleenoxide erin ontdekt werd. En dat terwijl we al sinds september weten dat er problemen zijn met ingevoerd sesamzaad. Hoe kan dat? “Alle producten op alle mogelijke stoffen controleren, is onbegonnen werk.”

Maar liefst 146 keer werden producten met sesamzaad in ons land tussen september en nu uit de rekken gehaald, blijkt uit gegevens van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Daar kwam de voorbije dagen dus nog eentje bij: de ‘geroosterde gele volkoren sesamzaadjes’ van het merk Happy Bio.

Desinfectiemiddel

Net als bij eerdere terugroepingen blijkt er zich een te hoog gehalte residu ethyleenoxide in het sesamzaad te bevinden. “Ethyleenoxide is een gasvormig desinfectiemiddel, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om medisch materiaal te desinfecteren”, zegt Bruno De Meulenaer aan De Morgen. Hij is van de vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit aan de UGent.

“Omdat het zo reactief is, wordt het in sommige landen blijkbaar ook gebruikt om bepaalde voedingsmiddelen schimmelvrij te houden zonder hitte te moeten gebruiken. Maar ethyleenoxide is erg toxisch: het berokkent schade aan het DNA, en op basis van studies met proefdieren zien we dat zelfs beperkte blootstelling het risico op kanker kan verhogen. Dat is dus geen stof die je in je voedsel wilt”, zegt De Meulenaer.

In Europa is het gebruik van ethyleenoxide in voedingsmiddelen verboden, maar in andere werelddelen niet. In India, waar de teruggeroepen producten vooral vandaan komen, werd het vermoedelijk gebruikt om salmonella op sesamzaad te bestrijden. Inmiddels werd het product ook al aangetroffen in onder andere gember, kurkuma of groene pepers, ook uit andere werelddelen.

Ontdekking

Hoe kwam het aan het licht? “In België is er een verplicht autocontrolesysteem”, legde Hélène Bonte, woordvoerder van het FAVV, in november vorig jaar uit over de kwestie. “Bedrijven die voedingsproducten op de markt brengen, moeten regelmatig controles uitvoeren. In dit geval voerde een Belgisch bedrijf de sesamzaden in, waarna één van zijn klanten een analyse deed op de zaden.” En zo werd het te hoge ethyleenoxide-gehalte ontdekt.

Zoals de regels voorschrijven, werd dit meteen aan het FAVV gemeld. “Wij hebben de sesamzaden die nog in voorraad waren, onmiddellijk geblokkeerd, zodat ze niet meer naar andere bedrijven konden getransporteerd worden”, vertelde Hélène Bonte. “Daarna werd een traceringsonderzoek opgestart, waarbij we in kaart brachten bij welke bedrijven en winkels de sesamzaden al waren terechtgekomen. Via het Europese RASSF, het Rapid Alert System for Food and Feed, brachten we ook andere Europese lidstaten op de hoogte.”

‘Chronisch risico’

Voor alle duidelijkheid: het risico op gezondheidsproblemen door sesamzaad te eten, is klein. Het FAVV spreekt niet van een acuut risico, maar van een ‘chronisch risico’. “Dat wil zeggen dat enkel iemand die gedurende een lange periode elke dag een grote hoeveelheid sesamzaad zou eten, een effect op de gezondheid kan voelen”, zegt Hélène Bonte in een nieuwe reactie nu. “Maar als je af en toe eens een bagel met sesamzaad eet, loop je geen gevaar.”

Controle

De controle op ethyleenoxide is sinds oktober een pak aangescherpt, zegt Bonte. “Nu moet elke zending met sesamzaad die vanuit India naar Europa wordt ingevoerd, vergezeld zijn van een certificaat dat aangeeft dat de zaden voldoen aan de Europese regels. Daarnaast wordt 50 procent van de inzendingen bij aankomst in Europa ook nog gecontroleerd en bemonsterd voor ze de markt op mogen.”

"Als je af en toe eens een bagel met sesamzaad eet, loop je geen gevaar", zegt Hélène Bonte van het FAVV.

Dat er voordien niet op ethyleenoxide gecontroleerd werd, heeft twee redenen. Het FAVV en externe voedingslabo’s controleren in de eerste plaats op stoffen waarvan er indicaties zijn dat er overschrijdingen mogelijk zijn. Voor ethyleenoxide was dat tot het najaar van 2020 niet het geval. Daarnaast vergt ethyleenoxide een heel specifieke controlemethode, die slechts in een handvol laboratoria mogelijk was. “Nu heel wat labo’s hebben ingezien dat hier veel vraag naar is, is dit niet langer een uitdaging”, zegt Bonte.

Vragen

Dat duizenden producten over heel de EU nu uit de rekken moeten nadat het als het ware bij toeval werd ontdekt door een Belgisch voedingsbedrijf, roept echter vragen op over de controle op voedingsvoorschriften. Het FAVV beklemtoont dat het jaarlijks nu al 15,3 miljoen euro besteedt aan analyses die externe labo’s uitvoeren. “Alle producten op alle stoffen controleren, is onbegonnen werk en voor bepaalde producten is de analyse van bepaalde residuen niet relevant. We controleren dus volgens potentiële risico’s”, zegt Bonte.

“Maar van de 70.000 monsters die we jaarlijks afnemen, is 97,3 procent conform de regels. Ontdekken we toch iets, dan worden die producten onmiddellijk teruggenomen, zoals hier.” Nog meer controleren is ook volgens De Meulenaer geen evidentie. “Als we nog meer controles willen, dan moeten we als consument ook bereid zijn om meer voor ons voedsel te betalen.”