Schade blijkt nog groter na doortocht kleine tornado in Beauraing: “Daken weggerukt, vensters weggeblazen... het is een catastrofe”

In Beauraing in de provincie Namen wordt de schade opgemeten na de doortocht van een kleine tornado gisteravond. Burgemeester Marc Lejeune spreekt over een catastrofe voor zijn stad. De burgemeester trok vandaag met politie, brandweer en verzekeraars langs de getroffen inwoners. Vannacht was sprake van een zeventiental gewonden en een vijftigtal gebouwen die schade opliepen. De schade blijkt evenwel nog groter dan gedacht.

Heel wat huizen zijn compleet onbewoonbaar nadat het dak is weggerukt en vensters zijn weggeblazen. “Palen liggen op de grond, bomen liggen op de weg. Tuinhuizen zijn op daken beland, en de dakplaten van de sporthal zijn verdwenen. Een catastrofe”, aldus de burgemeester. Het gemeentelijke rampenplan is in werking gesteld en slachtoffers worden tijdelijk in het culturele centrum opgevangen.

Uiteindelijk vielen een vijftiental lichtgewonden. Het merendeel raakte lichtgewond toen het dak van het terras van café Le Pélerin ging vliegen. “Het leek wel een apocalyps”, getuigt een jonge vrouw die zich op het terras bevond toen het noodweer toesloeg, aan sudinfo.be. Volgens de burgemeester is het een mirakel dat niet meer mensen gewond zijn geraakt.

Namen en omgeving werden gisteravond rond 23 uur ongeveer een half uur lang getroffen door hevig onweer. De brandweerdiensten kregen ongeveer twintig meldingen, voornamelijk over ondergelopen wegen en kelders. In de dorpen Éprave en Mont-Gauthier (Rochefort) werden enkele daken afgerukt. Ook het dak van de kerk van Laloux (Rochefort) moest eraan geloven. In een woning in Saint-Servais (Namen) sloeg de bliksem in en ontstond er brand. Maar die kon snel door de brandweer geblust worden.

Op sociale media delen getroffen inwoners beelden van de schade:

Het onweer heeft ook in de provincie Luxemburg voor overlast gezorgd. De brandweer moest een honderdtal interventies uitvoeren. Bomen waaiden om en kabels werden afgerukt. De brandweer diende ook verscheidene kelders leeg te pompen, en in Libramont werd het dak van een woning weggeblazen. De hulpdiensten waren vanochtend nog in de weer voor tussenkomsten.

Ook in de provincie Luik moest de brandweer uitrukken voor schade na het zware onweer. In totaal ging het om een vijftigtal tussenkomsten. Die tussenkomsten bleven beperkt tot het opruimen van de schade door gevallen bomen en takken, en het leegpompen van kelders. Er vielen geen gewonden.

Ook in Lede had de brandweer de hele nacht de handen vol met het opruimen van de smurrie die modderstromen hadden achtergelaten.

In heel het land werd er gisteravond omstreeks 22 uur code oranje afgekondigd door het KMI. Bij code oranje wordt het aangeraden om “voorbereid” te zijn en raadgevingen op te volgen.

Ook vandaag onweer

De onweersbuien zijn te wijten aan een depressie ten zuidwesten van Ierland die zich geleidelijk verplaatst naar de Golf van Biskaje, zo verklaarde het KMI gisteren. “Aan de voorzijde daarvan krijgen we in een zuidelijke stroming twee thermische depressies te verwerken vanuit Frankrijk die vochtige en zeer onstabiele gestoorde lucht met zich meebrengen.”

De eerste depressie trok in de loop van de avond en de nacht over het land, de tweede is bestemd voor vanavond en de nacht van zondag op maandag.

Vandaag (zondag) wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en zijn er enkele lokale buien mogelijk in het noordwesten van het land en op het Ardense reliëf. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog.

In de vooravond krijgen de regio’s ten zuiden van Samber en Maas af te rekenen met meer buien die intens kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima schommelen van 20 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het oosten.

Door de dalende temperaturen wordt vandaag ook de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan beëindigd.

Maandagochtend verlaat een onweerszone ons land via het noordoosten. Overdag blijft de atmosfeer onstabiel en wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met regen of buien. In het centrum en het oosten van het land kunnen deze onweerachtig zijn. De maxima liggen tussen 18 graden in het westen en 24 graden in de Kempen.

