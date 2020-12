Schaatstrainer staat terecht voor verkrachting minderjarige leerling: “Hij mocht blijven lesgeven, terwijl ik in geen enkele club meer welkom ben”

In de correctionele rechtbank van Turnhout moet schaatstrainer J.B. (28) zich vandaag verantwoorden voor de verkrachting van een 14-jarige leerlinge. Zijn slachtoffer Lena* is nu 16, en doet voor het eerst haar verhaal. "Hij bazuinde overal rond dat ik alles verzonnen had, omdat ik verliefd op hem was. En iedereen geloofde hém. Hij mocht gewoon schaatsles blijven geven, terwijl ik in geen enkele club meer welkom ben."