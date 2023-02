Schaarste aan geneesmiddelen laat zich scherper voelen

‘Onvindbare oplicht­ster’ werkt open en bloot in naturisten­ho­tel in Gran Canaria: “Terwijl slachtof­fer huilde in rechtbank, vierde zij valentijn op zonnig eiland”

Voor politie en gerecht is ze al maanden onvindbaar. Ze konden Kathleen S. (38) uit Ranst niet eens uitnodigen voor het proces afgelopen maandag, waar ze terechtstond wegens systematische oplichting van een vriendin. Op de dag dat het slachtoffer in de rechtbank zat te snotteren, zat Kathleen S. lekker te tafelen in Gran Canaria. Ze blijkt al sinds juli op het eiland te wonen en werkt er in een hotel voor naturisten.