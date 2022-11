Schaarbeek klaagt aanwezigheid aan van vluchtelingenkamp in hart van de Noordwijk

Sint-Niklaas Sturen met baby op de arm én gsm aan het oor: tientallen bestuur­ders krijgen rijverbod en geldboete

“Mijn vrouw is zwanger en was gevallen.” Het was één van de vele excuses die maandag te horen waren in de politierechtbank in Sint-Niklaas. Die behandelde tijdens een themazitting de overtredingen die de lokale politie van Sint-Niklaas in mei van dit jaar vaststelde tijdens een sensibiliseringscampagne tegen gsm’en achter het stuur. Een fikse boete en enkele dagen zonder wagen hielden de betrapte bestuurders er aan doorgaans over. Welk excuus ze ook aanvoerden...

21 november