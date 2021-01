Saudische activisten willen boycot Dakar Rally om gebrekkige mensenrechten aan te kaarten

Loujain al-Hathloul (31) is een Saudische activiste die streed voor het recht op autorijden voor vrouwen. Ze werd bekend nadat ze in mei 2018 een video plaatste op sociale media waarin ze zelf achter het stuur zat in de Saudische hoofdstad Riyad. Toen was autorijden er nog strikt verboden voor vrouwen. Al-Hathloul werd meteen gearresteerd en amper een maand later werd het rijverbod voor Saudische vrouwen opgeheven.