Satirische website ‘t Scheldt moet artikel met volledige namen van Reuzegommers verwijderen

Aantal binnenge­brach­te wilde dieren bij vogelop­vang­cen­tra voor het eerst in tien jaar gedaald

In 2022 zijn minder wilde dieren in de Vlaamse vogelopvangcentra binnengebracht dan het jaar voordien. Het is de eerste keer in tien jaar tijd dat er een duidelijke daling is vastgesteld, zo blijkt uit cijfers van Vogelbescherming Vlaanderen.