Sarahastofwolk zorgt voor hoge concentraties fijn stof in de lucht

De 24-uurgemiddelde fijnstofconcentraties zijn hoger dan 50 microgram per kubieke meter lucht in Vlaanderen en Wallonië. Daarmee is de drempel overschreden om de bevolking te informeren. Vooral in het noorden van het land worden erg hoge concentraties gemeten, met name in de provincies Limburg en Antwerpen. De belangrijkste verklaring is de impact van een stofwolk afkomstig uit de Noord-Afrikaanse woestijn die via zuidelijke luchtstromingen naar het noorden van Europa waait, aldus Ircel.