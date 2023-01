Sarah (41) werd net als Martine Jonckheere twee keer getroffen door borstkanker: “Vroeger zeiden ze: ‘na vijf jaar ben je kankervrij’, maar dat doen ze niet meer”

Vuurzee en één dode na botsing op E34 richting Antwerpen: snelweg bijna hele nacht afgesloten

Op de E34 richting Antwerpen is afgelopen nacht een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van Beerse. Daarbij viel één dodelijk slachtoffer. De snelweg was afgesloten van 1 uur tot 7 uur, een hele tijd zelfs in beide richtingen omdat het ongeval voor een ware vuurzee zorgde.

10 januari