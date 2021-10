Sanda Dia kreeg ook klappen: “Aantal verwondingen duiden op stomp geweld”

Sanda stierf in december 2018 op 20-jarige leeftijd, na een tweedaags doopritueel van studentenclub Reuzegom. Daar moest hij urenlang in een put vol ijskoud water zitten, grote hoeveelheden zoute visolie drinken, én kreeg hij dus ook verschillende klappen. Zijn doodsstrijd duurde 41 uur. "Maar op het moment dat de Reuzegommers hem uit de put hebben gehaald, was zijn doodvonnis eigenlijk al getekend", getuigde intensivist Niels Van Regenmortel. "Geen enkele arts had hem nog kunnen redden. De lichaamstemperatuur bedroeg bij aankomst in het ziekenhuis 28,7 graden, en hij had een dodelijke hoeveelheid zout in het bloed: het equivalent van vier liter zeewater. Toen hij in het ziekenhuis aankwam, was hij eigenlijk al zo goed als dood."