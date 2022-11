Sancties voor 12 ZOV-studenten na uit de hand gelopen doop: uitsluitingen van één tot vier jaar

De KU Leuven kwam donderdag met het nieuws over de tuchtprocedure naar buiten. In november 2021 vond een doop plaats bij de onafhankelijke studentenclub Zuid-Oost-Vlaamse. Daarbij verloor een student het bewustzijn, door een combinatie van bijzonder veel alcohol, fysieke uitputting en weinig voeding. De student bleek 5,14 promille alcohol in het bloed te hebben, wat een dodelijke hoeveelheid is.

Het parket van Oost-Vlaanderen liet daarop verschillende personen verhoren, maar kwam tot de conclusie dat er onvoldoende bewijzen waren om iemand strafrechtelijk te vervolgen. Op 13 oktober van dit jaar werd de zaak geseponeerd. De KU Leuven startte daarna, op 18 oktober, een tuchtprocedure op.

Schorsing en uitsluiting

Vandaag verduidelijkt de universiteit welke sancties er tegen de betrokken studenten getroffen worden. Zes studenten worden van twee tot vier academiejaren uitgesloten van de KU Leuven, dit academiejaar inbegrepen. Zes studenten die de doop ondergingen, worden voor een jaar geschorst met opschortende voorwaarden. Zij krijgen een individuele tuchtmaatregel opgelegd, die bestaat uit drie opdrachten waaraan ze moeten voldoen gedurende het komende academiejaar: een sensibiliseringstraject over de schadelijke gevolgen van alcoholmisbruik, 60 tot 80 uur vrijwilligerswerk ten dienste van de maatschappij en een evaluatiegesprek met de tuchtcommissie met een opdracht rond risicovol gedrag in het studentenleven en dooprituelen. Alle sancties zijn ondertussen in voege. Eén student krijgt geen sanctie, nadat uit onderzoek bleek dat hij niet betrokken was bij de doop.

“Dat dit gebeurd is, valt niet goed te praten. Het had nooit mogen gebeuren. Hun beslissing om de sancties te aanvaarden toont aan dat ook de studenten dat ten volle beseffen”, reageert rector Luc Sels. “Dat waardeer ik en het stemt me hoopvol voor de toekomst, zowel van onze universiteit, maar ook van de betrokkenen.”

“Het verhaal stopt hier niet: dergelijke onverantwoorde doopactiviteiten moeten de wereld uit en mogen nooit meer plaatsvinden”, gaat de rector verder. “Niet in Leuven, niet op andere locaties. Ik heb vastgesteld dat al onze partners in het overleg rond het doopcharter dit ook nog eens bevestigd hebben. Samen met die partners en onze studenten zullen we hier dan ook aan blijven werken, zodat verwelkomingsactiviteiten steeds gebeuren met respect voor ieders waardigheid, welzijn en veiligheid.”

Spijt

De dertien betrokken studenten gaven gisteren in een schriftelijke reactie al aan dat ze de opgelegde straffen zouden accepteren. Ze betuigden ook hun spijt over het voorval. “We zijn ons er allemaal van bewust dat dit niet zover had mogen komen. Dat was een falen naar onze leden, onze ouders en de universiteit toe, en dat spijt ons”, schreven ze.

“Wij begrijpen en accepteren dat de KU Leuven ons hiervoor een straf oplegt”, gingen de studenten verder. “Voor enkelen onder ons betekent die dat zij hun lopende studies niet kunnen voortzetten aan de betrokken instelling. Dat valt zeer zwaar. De gebeurtenissen en de nasleep van de doop zijn voor ons allemaal een harde levensles, die ons nog lang zal bijblijven.”

Het parket van Oost-Vlaanderen liet donderdag weten dat de studenten strafrechtelijk niet vervolgd worden, omdat er tijdens het onderzoek te weinig bewijzen naar voren zijn gekomen.

