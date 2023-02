Samsung-smartphones vorig jaar populairder bij Belgen en Oppo groeit explosief

Valentijns­bood­schap van staatsse­cre­ta­ris Schlitz valt niet in de smaak bij Bouchez: “En dan pleiten sommigen voor sérieux in de politiek”

De valentijnsboodschap van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) is niet met veel liefde onthaald in de Wetstraat. “Stuur voor Valentijn alleen een dickpic met toestemming” tweette ze. Haar manier om ons er op attent te maken dat dickpicks zonder toestemming sturen strafbaar wordt. De tweet kon MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez echter niet bekoren. “En dan pleiten sommigen voor sérieux in de politiek”, reageert hij vandaag.