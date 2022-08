Samsung en Apple bleven afgelopen kwartaal dominante smartphoneverkopers in België, Xiaomi belangrijkste uitdager

Met ruim de helft van het aantal in België verscheepte smartphones in april, mei en juni bleven Samsung en Apple de twee meest dominante spelers in ons land. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureaus Counterpoint en Canalys, die de redactie van HLN exclusief kon inkijken. De belangrijkste uitdager is het Chinese Xiaomi, na een astronomische groei.

Beide onderzoeksbureaus zijn het in de cijfers er over eens: het Koreaanse Samsung verscheepte in het tweede kwartaal van 2022 het meeste smartphones. Goed voor een aandeel van 34 procent volgens Counterpoint en 33 procent volgens Canalys. Het Amerikaanse Apple komt op de tweede plaats. Counterpoint gaat uit van een marktaandeel van 28 procent. Bij Canalys is het 24 procent.

Daarna komt Xiaomi, op plaats drie, dat met een breed gamma budgetvriendelijke smartphones een stevig stuk marktaandeel inneemt. In een vorig artikel schreven we al dat het bedrijf ook snel kan groeien door een goede band op te bouwen met telecomoperatoren, zoals landgenoot Huawei jaren geleden ook deed. Met een marktaandeel van 17 procent volgens Counterpoint en 21 procent volgens Canalys neemt Xiaomi de plek van de voormalige landgenoot in.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Andere fabrikanten moeten het doen met de kruimels. Beide onderzoeksbureaus melden een marktaandeel van vijf procent voor het Chinese OPPO, waaronder ook zustermerk OnePlus gerekend wordt. Niet slecht voor een nieuwe speler, maar het verschil met de top drie blijft groot. Daarnaast duiken nog het Amerikaanse Motorola, het Europese Nokia en OPPO-zustermerk Realme op in de cijfers, maar zonder duidelijke consensus over hun marktaandelen.

Klassiek tweede kwartaal voor Apple en Samsung, gemengd beeld voor Xiaomi

April, mei en juni zijn traditioneel lastige maanden voor smartphonefabrikanten. In het geval van Samsung liggen de lanceringen van de S22-telefoons al eventjes achter de rug. Bij Apple beginnen consumenten uit te kijken naar de iPhone 14-lanceringen van september.

Daarbovenop komen in 2022 de verslechterde economische situatie er bovenop. Dat is wereldwijd het geval, vertelt Jan Stryjak, verantwoordelijk voor onderzoek bij Counterpoint in Europa, aan HLN. “Dit zorgde ervoor dat consumenten hun uitgaven hebben terug geschroefd, wat resulteerde in een lager volume aan verschepingen de afgelopen kwartalen.”

Volgens Runar Bjørhovde, onderzoeksanalist bij Canalys, komt Samsung ook van een hausse tijdens januari, februari en maart van 2022, met de drie maanden erna de verwachte terugval van de vraag. Daardoor is er voldoende stock bij partners van de Koreaanse techgigant en moesten minder telefoons verscheept worden.

Gevolg: ten opzichte van vorig jaar kan Samsung nog mooie groeicijfers optekenen. Volgens Counterpoint 38 procent, Canalys is conservatiever met 24 procent. Op kwartaalbasis zien de onderzoeksbureaus een krimp van 15 procent (Counterpoint) of 13 procent (Canalys).

Bij Apple liggen de groeicijfers ten opzichte van vorig jaar een pak lager volgens Counterpoint: slechts 6 procent. Canalys is optimistischer met 19 procent groei op jaarbasis. Beide bedrijven melden wel dat de verschepingen met vijf procent daalden ten opzichte van het eerste kwartaal.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe het zit bij Xiaomi is minder eenduidig. Als we Counterpoint moeten geloven heeft Xiaomi een rampkwartaal achter de rug. Op jaarbasis zien we een terugval van 42 procent, ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar was er een nulgroei. Volgens Stryjak is dat het gevolg van een uitzonderlijk tweede kwartaal in 2021, toen Xiaomi kon profiteren van bevoorradingsproblemen bij Samsung.

Volgens Canalys blijft de groei van Xiaomi echter explosief, met op jaarbasis bijna een verdubbeling in verschepingen en op kwartaalbasis 88 procent groei. Volgens Bjørhovde is dat te zien in heel West-Europa.De trend is volgens hem een gevolg van de sterke aanwezig in fysieke winkels en kennen steeds meer mensen het merk ook.

Wat is er aan de hand met OPPO?

Tot slot is er nog OPPO. Ten opzichte van vorig jaar kan het samen met OnePlus nog mooie groei — 50 procent volgens Counterpoint — of explosieve vooruitgang — 834 procent volgens Canalys — aan de dag brengen. Vergeleken met vorig kwartaal is het echter beroerd met nulgroei volgens Counterpoint en slechts vijf procent groei als we de cijfers van Canalys moeten geloven.

Runar Bjørhovde van Canalys schetst de context: “OPPO heeft het afgelopen een strategische shift ondergaan in West-Europa. Een nieuw team aan de top, OnePlus dat gradueel onder OPPO wordt geschoven en uitzoeken wat de nieuwe richting voor het bedrijf zal zijn.”

Volgens de analist gaat het merk ook steeds meer focussen op de duurderde segmenten van de markt. Die toestellen worden echter in minder grote getallen verkocht en dat weerspiegelt zich in deze cijfers. Xiaomi legt ook meer focus op de high-end, maar heeft daarnaast zo’n groot gamma betaalbare telefoons dat het grote volumes zal blijven genereren met mooie groeicijfers en een groot marktaandeel tot gevolg.

Exacte marktaandelen en verkoopscijfers bekomen is nagenoeg onmogelijk. Fabrikanten zijn namelijk weigerachtig om inzage te geven in die gegevens. Om toch inzicht te krijgen, moet er daarom afgegaan worden op cijfers van internationale onderzoeksbureaus. Die berekenen hoeveel smartphones elk merk heeft verscheept naar retailers, operatoren en rechtstreeks aan consumenten. Op basis daarvan krijgen we marktaandelen en groeicijfers, maar dus geen zicht op hoeveel procent van de Belgen welk merk telefoon gebruikt.

Lees ook: