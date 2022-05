Sammy Mahdi wil zo snel mogelijk schoon schip maken bij CD&V

De nieuwe voorzitter moet de partij snel kunnen kneden naar zijn eigen filosofie, vindt Mahdi. "Bij mij is dat een centraal aangestuurde organisatie waar mensen meer met elkaar samenwerken. Anders is het over and out."



Wat de positie van CD&V in het partijlandschap betreft, mikt de kandidaat-voorzitter naar eigen zeggen op economisch centrumlinks en cultureel centrumrechts. "In de traditie van priester Daens blijven we sociaal-economisch opkomen voor de zwakkeren. Tegelijk hechten we veel belang aan gemeenschapsvorming, en dat vraagt een goede integratie van iedereen die hier leeft. Die gedachte moet de leidraad worden in alles wat we doen", klinkt het.