Sammy Mahdi wil nieuwe voorzitter worden van CD&V

ANALYSE. Nu Joachim Coens de handdoek gooit, zijn alle ogen bij CD&V gericht op één man

Joachim Coens gooit zelf de handdoek in de ring. De zoveelste dramatische peiling deed de CD&V-voorzitter de das om. “Al een tijdje hopen we op zo’n rampzalige peiling. Want dan zou Coens eigenlijk niet anders kunnen dat een stap opzij zetten”, zegt een partijmandataris. Hoe is het zover kunnen komen en wat is de (onzekere) toekomst van CD&V?

