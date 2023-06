Sammy Mahdi wil meer meisjes aan het voetballen krijgen

Momenteel voetbalt nog geen 10 procent van de Belgische jongedames. Dat is te weinig, vindt de CD&V-voorzitter: in een land als Nederland zijn er ongeveer 170.000 voetballende dames. “In België hebben de meisjes te weinig de mogelijkheid om vrouwenvoetbal in de buurt te beoefenen en komen ze nog te vaak in een mannelijke omgeving terecht. Zo heeft minder dan de helft van de Belgische clubs vandaag een vrouwenploeg”, zegt Mahdi. “Dat willen we aanpakken door een nieuwe vzw te lanceren.”