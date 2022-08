Sammy Mahdi wil Engie meer laten betalen in nieuwe deal over kerncentrales

Woensdag zal het Overlegcomité zich buigen over de stijgende energieprijzen, kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) afgelopen weekend aan. Net als minister van Energie Tinne Van de Straeten (Groen) pleit hij voor een Europees prijsplafond op de energiefactuur. “De Europese energiemarkt is compleet op hol geslagen. We moeten nu met 450 miljoen Europeanen samen zeggen: ‘Dat betalen wij niet meer’”, legt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert uit bij HLN LIVE. Intussen pleit zijn CD&V-collega voor een nieuwe nucleaire deal met Engie die de overwinsten van het bedrijf moet afromen.

Lachaert benadrukt dan ook het belang van een Europese doorbraak over een prijsplafond deze week. Zonder prijsplafond kunnen landen nationale steunmaatregelen blijven toekennen, maar wordt het probleem zelf niet opgelost, legt hij uit. “Dat gaat de belastingbetaler allemaal zelf moeten terugbetalen.”



Daarnaast hoopt hij dat ook de elektriciteitsprijs voortaan op een redelijke prijs wordt bepaald. “Nu wordt die prijs bepaald op basis van de gasprijs, terwijl we bijvoorbeeld in ons land kernenergie en hernieuwbare energie hebben. De energie van die productie wordt vandaag ook aan gasprijzen verkocht. Dat is compleet oneerlijk, en moet veranderd worden op Europees niveau”, klinkt het.

Ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi wijst op het belang van zo'n Europees prijsplafond. “In een overgrote meerderheid van de Europese landen hebben vandaag de dag mensen moeite om hun elektriciteitsfactuur te betalen, wat de druk op het Europees niveau verhoogt", vertelt hij bij HLN LIVE.

“Ik sta voor alles open”

Naast een prijzenplafond liggen ook nog andere maatregelen op tafel om de energiecrisis het hoofd te bieden, zoals het langer open houden van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Die laatste zou al volgende maand stilgelegd worden. “Ik sta voor alles open om de prijs naar beneden te halen", reageert Lachaert. Toch wijst hij erop dat het openhouden van deze zogenaamde ‘scheurtjesreactoren’ geen oplossing op korte termijn is. “Ook als er wordt beslist om die reactoren langer open te houden, zullen ze pas over enkele jaren opnieuw productief zijn.”

“Energiemaatschappijen boeken onethisch veel winst”

Gas- en elektriciteitsbedrijven dan maar extra belasten, om zo de markt in evenwicht te brengen? “Het is zo dat olie en energiemaatschappijen onethisch veel winst boeken over de rug van de miserie van heel veel mensen, en je dus het maximum moet doen om daar een faire belasting in te krijgen”, vindt ook de Open Vld-voorzitter. Volgens hem moet de regering bekijken of naast Engie, dat voor volgend jaar bijna 1 miljard nucleaire rente zal betalen, ook andere productie-eenheden, zoals gas- en windcentrales, meer belast kunnen worden. “Want zij produceren heel goedkoop en verkopen hyperduur aan consumenten.”

Volgens Mahdi is het echter nodig om de nucleaire rente die Engie betaalt te heronderhandelen, om op die manier de overwinsten te compenseren. Volgens Mahdi moet de regering bij de onderhandelingen over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales een hogere bijdrage vragen. “De bijdrage is vandaag rond 1 miljard, we moeten kijken wat daar nog extra uit te halen valt. Wat ons betreft is dat veel, als je kijkt naar de gigantische winsten die daar vandaag behaald worden.” Deze deal moet ervoor zorgen dat de overwinsten van Engie worden afgeroomd zonder dat ze daarvoor extra belast worden, iets wat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) eerder al onmogelijk had genoemd.

Sociale maatregelen

Ten slotte vindt Lachaert dat alle overheden samen moeten bekijken hoe ook de mensen die niet de financiële middelen hebben kunnen worden meegenomen in de energietransitie. “Vandaag zullen mensen uit de middenklasse, die een beetje spaargeld hebben, sneller de beslissing maken om bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen. We moeten zorgen dat ook wie geen spaargeld heeft, of maar een klein pensioentje, mogelijkheden heeft.”

