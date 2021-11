Sammy Mahdi wil asielzoekers meteen aan de slag krijgen: “Win-winsituatie voor iedereen”

Dronebeel­den tonen overrompe­ling tijdens Lichtfesti­val in Gent

Op de tweede avond van het Lichtfestival in Gent kwamen er massaal veel mensen naar de stad. Dat zorgde dan ook voor een grote drukte. Op de snelweg was het al snel filerijden en alle parkings in het centrum waren volzet. Deze dronebeelden tonen de overrompeling in de straten van Gent.

6:49