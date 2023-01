Sammy Mahdi waarschuwt PS-voorzitter Paul Magnette: “Als de Franstaligen niet willen hervormen, dan worden ze de doodgravers van België”

In het interview, dat dinsdag verschijnt, neemt Mahdi de houding van de PS in de federale regering op de korrel. Gevraagd naar het vastgelopen pensioendossier, zegt Mahdi: “Het is een teken van egoïsme en een middelvinger naar alle jongeren. Europa houdt nu al 850 miljoen euro relancegeld in, omdat de PS een deftige pensioenhervorming heeft geblokkeerd. Dat geld krijgen we pas als het in orde is. En dan is Magnette verbaasd dat veel Vlamingen vinden dat we zoveel mogelijk bevoegdheden naar Vlaanderen moeten halen. Als de Franstaligen niet willen hervormen, dan worden ze de doodgravers van België.”



Madhi deelt in één beweging ook een tik uit aan Georges-Louis Bouchez, voorzitter van die andere grote partij in het zuiden, MR: “Sommigen dragen Belgische speldjes en zingen trots het volkslied, maar door het land te laten verrotten, brengen ze het einde ervan dichterbij.”

De uithalen van Sammy Mahdi komen net na twee dagen van commotie in de media over uitspraken die N-VA-voorzitter Bart De Wever afgelopen weekend deed. Hij pleitte voor meer zelfbestuur voor Vlaanderen via de “extralegale” weg - buiten de Grondwet om dus.

Franstalige tegenwind

Het feit dat de Franstalige partijen amper willen bewegen in belangrijke federale dossiers frustreert Vlaamse partijvoorzitters al langer. In maart wil premier Alexander De Croo (Open Vld) nogmaals proberen om een groot akkoord uit te brand te slepen dat hervormingen doorvoert in de pensioenen, belastingen en arbeidsmarkt. Maar pogingen daartoe draaiden de voorbije jaren steeds op een sisser uit. Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau kreeg het begin januari in ‘Humo’ al op zijn heupen van die Franstalige tegenwind: “Het klopt dat Brussel en Wallonië financieel in vieze papieren zitten. Als zij in 2024 extra geld willen, zullen ze daar grote hervormingen tegenover moeten zetten. Anders zullen wij niet aanvaarden dat er ook maar 1 euro extra naar Brussel en Wallonië gaat.”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert van zijn kant waarschuwde Paul Magnette vorige maand tijdens een dubbelinterview met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in ‘De Zondag’: “Het is simpel, hoor: ofwel gaan we nu deals maken en daarna samen vooruit, ofwel doen we niets meer en zit de toekomstige winnaar hier naast mij. Ik hoop dat ook Magnette de boodschap goed begrijpt. Als hij niet meer vooruit wil met deze regering, dan zal hij straks met Tom Van Grieken moeten praten. Als de Walen niet meewerken, dan gaan ze failliet. Dat moeten ze goed beseffen.”