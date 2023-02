Sammy Mahdi vormt nu een koppel met CD&V-parlementslid Nawal Farih: wie is ze?

Mahdi is ondertussen alom gekend, maar ook zijn nieuwe vriendin is geen onbekend figuur in de politieke wereld. Farih studeerde internationale handel en startte in de politiek als privé-secretaris van voormalig minister Jo Vandeurzen. In 2018 nam de Limburgse voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd ze verkozen voor CD&V in de stad Genk. Slechts een jaar later waagde ze ook haar kans voor de verkiezingen van het federale parlement en werd verkozen.