Sammy Mahdi niet bang voor wisselmeerderheid rond abortusdiscussie: “Verder dan 14 weken gaan we niet”

Het debat over de abortusregels is de voorbije dagen opnieuw op gang gekomen. CD&V kondigde eerder deze week aan dat de partij akkoord gaat met een verlenging van de wettelijke termijn van twaalf naar veertien weken . Dat is echter nog steeds een pak korter dan de achttien weken die een expertencomité naar voren schuift en die ook door andere partijen wordt gedragen.

Consensus nodig

"Verder gaan we niet", klonk het woensdag nogmaals duidelijk bij voorzitter Mahdi. "Het regeerakkoord is heel duidelijk: er moet in consensus tot overeenstemming worden gekomen. Ethische thema's liggen sowieso gevoelig en het is de meest voorzichtige lezing die door iedereen aanvaard moet worden." Al benadrukte Mahdi wel dat er uitzonderingen mogelijk zijn, zoals in geval van incest of verkrachting. Hij koppelt die termijn ook aan gratis anticonceptiva, in de eerste plaats spiraaltjes.