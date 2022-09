Sammy Mahdi na de bocht van CD&V: “Ik doe niet aan politiek om de boel helemaal op te blazen”

Overleg achter de schermen, maar nog geen ministers aan tafel: morgen erop of eronder voor regering-Jam­bon

De Vlaamse regering blijft vanavond achter de schermen voortwerken aan een akkoord over de begroting en een compromis over het groeipakket. Een doorbraak of akkoord lijkt niet voor meteen. Er is druk overleg geweest in werkgroepen en er waren volop telefonische contacten, maar de ministers hebben nog niet opnieuw samen aan tafel gezeten. Het ziet ernaar uit dat het morgen erop of eronder wordt voor de regering-Jambon.

27 september