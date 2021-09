Sammy Mahdi legt verplichte vaccinatie asielzoekers op tafel

Nieuwpoort Bestuur­ster (24) en 5-jarig zusje overleven hevige klap tegen boom

12 september In de Diksmuidse Weg in Nieuwpoort is zaterdagavond een 24-jarige vrouw uit Nieuwpoort zwaar gecrasht met haar wagen. Ze reed 100 meter door de grasberm om uiteindelijk tegen een boom te knallen. De bestuurster en haar 5-jarig zusje, dat eveneens in de auto zat, werden als bij wonder levend uit het wrak gehaald.