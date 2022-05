Sammy Mahdi is enige kandidaat-voorzitter bij CD&V

Livios Grotere regenwater­put­ten in opmars: “Ga meteen voor een put van 10.000 liter”

De klimaatverandering is een realiteit. Zowel periodes van droogte als intense neerslag komen steeds vaker voor. Maart en april waren kurkdroge maanden, waardoor heel wat regenwaterputten in Vlaanderen vandaag leeg zijn. Nu al. Moeten we investeren in grotere regenwaterputten? Bouwsite Livios gaat het na.

24 mei