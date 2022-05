Sammy Mahdi is enige kandidaat-voorzitter bij CD&V: “Neuzen staan in dezelfde richting”

Uiteindelijk wierp niemand zich op om het tegen de staatssecretaris Mahdi op te nemen. Hij wordt zo de consensuskandidaat die Coens maanden geleden al op het oog had, nog voor hij besliste de handdoek vroegtijdig in de ring te werpen. “Het feit dat er geen andere kandidaat is, geeft ergens wel aan dat binnen de partij de neuzen in dezelfde richting staan. Het besef leeft dat er nood is aan vernieuwing binnen de partij”, zegt Mahdi in een reactie in HLN Live.