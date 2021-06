Sammy Mahdi: “Collectieve regularisatie zal er nooit komen, ook niet door hongerstaking”

Brussel/Elsene/Etterbeek Brusselse hongersta­kers zonder papieren eindigen in ziekenhuis: “Dit is weinig zinvol”

31 mei De toestand van honderden mensen zonder papieren die in de hoop op een regularisatie een hongerstaking houden, gaat er dagelijks op achteruit. Sinds 23 mei weigeren ze te eten. Er is nu al sprake van 30 à 45 hospitalisaties per dag. “Dit is weinig zinvol", twittert Sammy Mahdi als staatssecretaris voor Asiel en Migratie.