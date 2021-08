Sammy Mahdi (CD&V) wil nieuwe Turkije-deal voor Afghaanse vluchtelingen

Staatssecretaris Mahdi verwacht dat het toenemende geweld in Afghanistan voor een nieuwe vluchtelingenstroom naar Europa zal zorgen. De dossiers van die Afghanen zullen geval per geval bekeken worden, het is dus niet zo dat wie uit Afghanistan vlucht automatisch asiel zal krijgen.

Maar Europa moet zich voorbereiden op een mogelijke vluchtelingenstroom, zegt Mahdi. “Samen met een aantal andere Europese landen hebben we al een brief geschreven aan de Europese Commissie. We hebben daarin onze bezorgdheid geuit en we hebben hen gevraagd hoe we moeten omgaan met die toekomstige instroom van Afghaanse vluchtelingen.”

Mahdi doet alvast zelf een voorstel, al is het dossier eigenlijk een Europese aangelegenheid. Hij pleit ervoor om de zogenaamde ‘Turkije-deal’, die nu al bestaat voor Syrische vluchtelingen, uit te breiden naar Afghaanse vluchtelingen. “Die mensen moeten in de eerste instantie opgevangen worden in de regio. Het is belangrijk dat mensen die vluchten voor oorlog in de buurt bescherming kunnen krijgen. Indien we ervoor kunnen zorgen dat Turkije een veilig derdeland is voor Afghanen, dan is dat een goede manier om de migratiestromen te beheren.”

“Wat we met de Turkije-deal al hebben gedaan, is een betere bescherming bieden aan Syriërs die asiel aanvragen in Turkije. Die krijgen dan een stevige vluchtelingenstatus. Op Europees niveau moeten we nu kijken in welke mate we die deal kunnen uitbreiden naar Afghaanse vluchtelingen, zodat ook zij de juiste bescherming kunnen genieten”, aldus nog Mahdi.